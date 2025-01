Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft verbilligt sich am Freitagmittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 525,20 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 525,20 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 524,20 EUR. Bei 528,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 58.199 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 533,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.01.2025 erreicht. 1,60 Prozent Plus fehlen der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 389,00 EUR fiel das Papier am 02.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 25,93 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 15,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 16,54 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 533,13 EUR.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 23.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 11,05 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 11,05 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 20,65 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 20,65 Mrd. EUR.

Voraussichtlich am 26.02.2025 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft rechnen Experten am 26.02.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 42,41 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

