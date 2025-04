Nach Anhebung der Prognose

Nachdem Siemens Energy vergangene Woche die Prognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben hat, konnte die Aktie auf ein neues Rekordhoch klettern. So reagieren Analysten.

• Siemens Energy überrascht mit starken vorläufigen Quartalszahlen

• Unternehmen hebt Prognose für das laufende Geschäftsjahr an

• Siemens Energy-Aktie erklimmt Rekordhoch

Siemens Energy wird optimistischer für das Gesamtjahr

Siemens Energy hat nach überraschend starken vorläufigen Quartalszahlen vergangene Woche die Prognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben. Dabei hob das Unternehmen die Umsatz- und Gewinnprognosen für nahezu alle Sparten an. Der Energietechnikkonzern erwartet für das Geschäftsjahr 2024/25, das im September endet, ein Umsatzwachstum auf vergleichbarer Basis von 13 bis 15 Prozent (zuvor 8 bis 10 Prozent), dabei sind Währungs- und Portfolioeffekte ausgeklammert. Daneben will das Unternehmen bei der Profitabilität besser abschneiden. So dürfte die Gewinnspanne vor Sonderposten zwischen vier und sechs Prozent liegen, wie es hieß, statt den zuvor erwarteten drei bis fünf Prozent. Nach Steuern erwartet Siemens Energy einen Gewinn von bis zu einer Milliarde Euro. Dabei seien die erwarteten positiven Sondereffekte aufgrund der Abspaltung des Energiegeschäftes der indischen Siemens Limited noch nicht berücksichtigt.

Siemens Energy-Aktie erklimmt Rekordhoch

Diese positiven Nachrichten beflügelten auch die Papiere des DAX-Konzerns. Nach der Prognoseanhebung hatten sie vergangene Woche am Donnerstag bereits einen neuen Rekord bei 64,80 Euro aufgestellt. Nach dem verlängerten Osterwochenende legten die Anteilsscheine weiter zu und kletterten am Mittwoch auf ein Rekordhoch bei 66,08 Euro. Damit summierten sich die Kursgewinne seit Jahresbeginn auf fast 30 Prozent, nachdem die Aktie im letzten Jahr um rund 320 Prozent nach oben geschnellt war. Am Donnerstag gibt die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel dagegen zeitweise um 1,56 Prozent auf 64,26 Euro nach.

Analystenstimmen zur Siemens Energy-Aktie

Laut JPMorgan-Analyst Akash Gupta habe Siemens Energy starke Ergebnisse vorgelegt. Er lobte, wie dpa-AFX berichtet, besonders das starke Gastechnikgeschäft. Daneben habe der Konzern die Konsensschätzung beim Umsatz übertroffen und Siemens Gamesa seine Verluste reduziert. So sei es auch nicht überraschend, dass das Unternehmen inmitten des laufenden US-Zollkonflikts seine Prognose anhebe. Es signalisiere, dass der Energietechnikkonzern keine negativen Folgen daraus erwarte. Der Marktkonsens dürfte nun wohl zweistellig steigen, schrieb Gupta laut dpa-AFX in seiner Reaktion. Die Einstufung für Siemens Energy beließ JPMorgan mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Neutral".

Derweil hat Deutsche Bank Research das Kursziel für Siemens Energy von 62 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Gael de-Bray schrieb laut dpa-AFX in einem Kommentar, dass das Unternehmen deutlich besser als erwartet abgeschnitten habe. Er hob seine Schätzung für den Gewinn je Aktie für die kommenden drei Jahre um durchschnittlich 20 Prozent an und schraubte das Kursziel für Siemens Energy von 62 auf 74 Euro hoch.

Goldman Sachs-Analyst Ajay Patel schrieb in Reaktion auf Siemens Energys Eckdaten zum zweiten Geschäftsquartal, dass die Ziele für Ergebnis und Cashflow dank des Bereichs Gas & Power stark gestiegen seien. Die US-Investmentbank beließ die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Buy".

Redaktion finanzen.net