Lufthansa-Aktie höher: Lufthansa setzt in München wieder auf den Airbus A380

Die erste Maschine startete am Donnerstag - nach einer Verabschiedung mit Blasmusik und Lebkuchenherzen für alle Passagiere - um 15.35 Uhr von München nach Boston. Sie sei fast ausgebucht gewesen, sagte Unternehmenssprecherin Bettina Rittberger.

Die Lufthansa will dieses Jahr vier A380 in München stationieren, zwei weitere sollen im Winter als Reserve dazukommen. Im Juni ist Boston das einzige Ziel, ab dem 4. Juli kommt New York dazu. Mit dem Wechsel zum Winterflugplan im Oktober fliegen die Maschinen mit 509 Plätzen dann stattdessen nach Los Angeles und Bangkok.

Lufthansa hatte die vierstrahligen A380-Jets bereits vor der Corona-Flaute aus Effizienzgründen aus der Flotte genommen und in Spanien geparkt. Aber aufgrund der stark gestiegenen Nachfrage nach Flugtickets und der verzögerten Auslieferung bestellter Flugzeuge entschied sich der Konzern, die bei Fluggästen und Crews beliebte A380 zu reaktivieren.

Im XETRA-Handel gewinnt die Lufthansa-Aktie zeitweise 0,58 Prozent auf 9,21 Euro.

MÜNCHEN (dpa-AFX)

