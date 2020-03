easyJet-Gründer fordert mit Drohung Stornierung von Airbus-Order

In einem Brief an das Board drohte Firmengründer Stelios Haji-Ioannou damit, die meisten Mitglieder des Gremiums zu entlassen, sollte die Fluglinie einen 4,5 Milliarden Pfund schweren Flugzeugauftrag bei Airbus nicht stornieren.

Der mit 34 Prozent größte easyJet-Aktionär schrieb, der Konzern könne sich die 107 Maschinen nicht leisten. Das Auftragsvolumen überschreite den aktuellen Börsenwert von easyJet von 2,4 Milliarden Pfund deutlich.

Angesichts der am Montagmorgen angekündigten Stilllegung der gesamten Flotte und der jährlichen Crew-Kosten von derzeit noch 895 Millionen Pfund sei die erwartete Rechnung von Airbus die "größte Einzelbedrohung für die Liquidität des Unternehmens", schrieb Haji-Ioannou.

easyJet teilte mit, das Board konzentriere sich darauf, das Richtige zu tun, um die langfristige Zukunft der Airline und Arbeitsplätze zu sichern. "Wir senken die Kosten auf jeder Ebene, um die Auswirkungen durch die Corona-Krise zu minimieren. Dazu zählt auch die Stilllegung der Flotte und Verhandlungen mit Lieferanten, um Zahlungen wo immer möglich zu verschieben und zu senken, inklusive bei den Kosten für Flugzeuge." Auf den Brief von Haji-Ioannou werde man abseits der Öffentlichkeit antworten.

