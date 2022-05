PUMA-Aktie zieht kräftig an: Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsratsvorsitzende Jean-Francois Palus teilte zu Beginn der Hauptversammlung mit, er werde sein Amt mit Ablauf des Aktionärstreffens niederlegen. Nachfolgerin werden soll seine bisherige Stellvertreterin, Heloise Temple-Boyer.

Temple-Boyer gehört dem Gremium seit 2019 an und ist ein Mitglied des Prüfungsausschusses.

Der PUMA-Aufsichtsrat hat Temple-Boyer bereits in seiner Sitzung im April zur Nachfolgerin Palus' gewählt, teilte PUMA mit. Palus werde sein Mandat als Mitglied des Aufsichtsrates beibehalten, um eine geregelte Übergabe an Temple-Boyer zu ermöglichen. Sobald der Aufsichtsrat eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger gefunden hat, werde Palus sein Mandat niederlegen. Er stehe für eine Wiederwahl 2023 nicht mehr zur Verfügung. Palus gehörte dem Aufsichtsrat des Unternehmens als Vertreter der Anteilseigner seit 2007 an.

Via XETRA klettert die PUMA-Aktie zwischenzeitlich um 4,11 Prozent auf 65,30 Euro.

