Börse New York in Rot: Das macht der Dow Jones am Freitagmittag

Is Trending Stock Lockheed Martin Corporation (LMT) a Buy Now?

Zuversicht in Paris: So performt der CAC 40 aktuell

Gute Stimmung in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX am Montagnachmittag steigen

S&P 500-Wert Lockheed Martin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lockheed Martin von vor einem Jahr eingebracht

Heute im Fokus

DHL will Umsatzerlöse bis 2030 um 50 Prozent steigern. Aurubis verdient weniger als erwartet - schwacher Ausblick. Bitcoin-Kurs auf Hoch seit August - SEC genehmigt Optionen auf Spot-Bitcoin-ETF. HSBC verkauft Private-Banking-Sparte in Deutschland an BNP Paribas. Stabilus erweitert Vorstand. Varta-Kleinanleger wollen an Sanierung beteiligt werden. US-Reaktor wird für Microsoft-Rechenzentren wieder ans Netz gebracht.