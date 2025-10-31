NACHBÖRSE/XDAX +0,0% auf 23.966 Punkte
DOW JONES--Die Singulus-Aktie ist am Freitag nachbörslich auf Handelsplattformen wie Tradegate und Lang & Schwarz rund 3 Prozent niedriger gestellt worden. Der Experte für Oberflächenbehandlung hatte am Abend Quartalszahlen vorgelegt, die bei Umsatz, Gewinn und Auftragseingang unter den Vorjahreswerten lagen.
===
XDAX* DAX Veränderung
21:25 Uhr 17.30 Uhr
23.966 23.958 +0,0%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
October 31, 2025 16:32 ET (20:32 GMT)
