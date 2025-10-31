DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,89 +2,9%Nas23.725 +0,6%Bitcoin94.812 +1,4%Euro1,1563 -0,1%Öl65,07 +0,5%Gold4.002 -0,9%
NACHBÖRSE/XDAX +0,0% auf 23.966 Punkte

31.10.25 21:31 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Singulus Technologies AG
1,68 EUR 0,08 EUR 5,00%
Charts|News|Analysen
DOW JONES--Die Singulus-Aktie ist am Freitag nachbörslich auf Handelsplattformen wie Tradegate und Lang & Schwarz rund 3 Prozent niedriger gestellt worden. Der Experte für Oberflächenbehandlung hatte am Abend Quartalszahlen vorgelegt, die bei Umsatz, Gewinn und Auftragseingang unter den Vorjahreswerten lagen.

===

XDAX* DAX Veränderung

21:25 Uhr 17.30 Uhr

23.966 23.958 +0,0%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 31, 2025 16:32 ET (20:32 GMT)

DatumRatingAnalyst
04.11.2014Singulus Technologies Holdequinet AG
02.10.2014Singulus Technologies VerkaufenIndependent Research GmbH
30.09.2014Singulus Technologies Sellequinet AG
22.09.2014Singulus Technologies verkaufenIndependent Research GmbH
22.09.2014Singulus Technologies buyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
22.09.2014Singulus Technologies buyWarburg Research
05.08.2014Singulus Technologies buyWarburg Research
27.06.2014Singulus Technologies buyClose Brothers Seydler Research AG
25.06.2014Singulus Technologies buyWarburg Research
13.05.2014Singulus Technologies buyClose Brothers Seydler Research AG
DatumRatingAnalyst
04.11.2014Singulus Technologies Holdequinet AG
19.05.2014Singulus Technologies HaltenIndependent Research GmbH
31.03.2014Singulus Technologies Holdequinet AG
24.02.2014Singulus Technologies haltenIndependent Research GmbH
14.11.2013Singulus Technologies haltenIndependent Research GmbH
DatumRatingAnalyst
02.10.2014Singulus Technologies VerkaufenIndependent Research GmbH
30.09.2014Singulus Technologies Sellequinet AG
22.09.2014Singulus Technologies verkaufenIndependent Research GmbH
13.09.2013Singulus Technologies verkaufenIndependent Research GmbH
14.05.2013Singulus Technologies verkaufenIndependent Research GmbH

