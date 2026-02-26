DAX24.205 +1,7%Est505.871 +1,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4400 +7,5%Nas22.807 +1,3%Bitcoin62.867 +6,9%Euro1,1639 +0,2%Öl82,48 +0,6%Gold5.132 +0,9%
NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 24.250 Pkt - Patrizia nach Zahlen gesucht

04.03.26 22:27 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
38,00 EUR 0,16 EUR 0,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PATRIZIA SE
7,64 EUR -0,27 EUR -3,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Nachbörslich ging es für die Patrizia-Aktie um mehr als 3 Prozent nach oben. Der Immobilienkonzern hat nach vorläufigen Zahl im abgelaufenen Geschäftsjahr das EBITDA um 35,4 Prozent auf 63,0 Millionen Euro gesteigert. Die wiederkehrenden Verwaltungsgebühren in Höhe von 233,4 Millionen Euro nach 228,4 Millionen im Vorjahr kehrten zum Wachstum zurück und überstiegen die Aufwandsposten, womit das strategische Ziel, die Finanzergebnisse der Gesellschaft unabhängiger vom allgemeinen Marktumfeld zu machen, erreicht wurde. Leicht nach oben ging es für das Bayer-Papier. Der Pharmakonzern hat einen wichtigen Etappenerfolg bei der geplanten Einigung mit zahlreichen Klägern um den Unkrautvernichter Roundup (Glyphosat) erzielt. Ein Gericht in St. Louis (Missouri) genehmigte am Mittwoch vorläufig einen vorläufigen Vergleich. Mit der Vereinbarung sollen sowohl anhängige als auch mögliche künftige Klagen beigelegt werden, bei denen eine Erkrankung am Non-Hodgkin-Lymphom (NHL) auf Roundup zurückgeführt wird.

Wer­bung

===

XDAX* DAX Veränderung

22.22 Uhr 17.30 Uhr

24.250 24.205 +0,2%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt

(END) Dow Jones Newswires

March 04, 2026 16:28 ET (21:28 GMT)

