NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite beendet die Dienstagssitzung im Minus

Index im Blick

Der NASDAQ Composite beendete den Handelstag im Minus.

Am Dienstag notierte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss 1,01 Prozent schwächer bei 18.315,59 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,072 Prozent auf 18.515,97 Punkte an der Kurstafel, nach 18.502,69 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 18.252,52 Punkte, das Tageshoch hingegen 18.564,25 Zähler.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, wurde der NASDAQ Composite auf 17.683,98 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 15.07.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 18.472,57 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 13.407,23 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 24,04 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 18.671,07 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14.477,57 Punkten verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Exelixis (+ 8,61 Prozent auf 28,50 USD), AmeriServ Financial (+ 6,46 Prozent auf 2,80 USD), Teva Pharmaceutical Industries (+ 5,28 Prozent auf 18,15 USD), Neogen (+ 5,06 Prozent auf 14,73 USD) und Sangamo Therapeutics (+ 4,73 Prozent auf 0,97 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen ASML (-16,26 Prozent auf 730,43 USD), KLA-Tencor (-14,70 Prozent auf 707,72 USD), Applied Materials (-10,69 Prozent auf 191,02 USD), Microvision (-9,77 Prozent auf 1,20 USD) und Ultra Clean (-8,62 Prozent auf 37,40 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 74.146.548 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,176 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Die Ebix-Aktie hat mit 0,03 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,46 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net