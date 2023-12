NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite schließt in der Gewinnzone

NASDAQ Composite-Performance im Fokus

Der NASDAQ Composite beendete den Handelstag stabil.

Werte in diesem Artikel

Der NASDAQ Composite schloss nahezu unverändert (plus 0,19 Prozent) bei 14.761,56 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,440 Prozent fester bei 14.798,72 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 14.733,96 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 14.642,23 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 14.855,62 Einheiten.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der NASDAQ Composite bereits um 2,94 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.11.2023, stand der NASDAQ Composite bei 14.094,38 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor drei Monaten, am 14.09.2023, bei 13.926,05 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Jahr, am 14.12.2022, bei 11.170,89 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 42,12 Prozent. Bei 14.855,62 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10.265,04 Zählern erreicht.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit American Bio Medica (+ 150,00 Prozent auf 0,00 USD), AXT (+ 16,23 Prozent auf 2,65 USD), Ebix (+ 15,87 Prozent auf 5,33 USD), Americas Car-Mart (+ 14,40 Prozent auf 72,07 USD) und Cerus (+ 13,81 Prozent auf 2,06 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Amtech Systems (-31,55 Prozent auf 4,10 USD), Agenus (-7,60 Prozent auf 0,76 USD), Adobe (-6,35 Prozent auf 584,64 USD), Trinity Biotech (-5,86 Prozent auf 0,47 USD) und Nissan Motor (-5,51 Prozent auf 534,80 JPY).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 20.256.261 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 2,783 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Im NASDAQ Composite verzeichnet die New York Community Bancorp-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 2,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die CRESUD-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 38,90 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net