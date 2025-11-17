DAX23.901 +0,1%Est505.685 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,93 +2,5%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.293 +1,2%Euro1,1601 -0,2%Öl63,93 -0,6%Gold4.076 -0,1%
Lohnendes Roivant Sciences-Investment?

NASDAQ Composite Index-Titel Roivant Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Roivant Sciences-Investment von vor einem Jahr eingefahren

17.11.25 10:00 Uhr

Vor Jahren Roivant Sciences-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Roivant Sciences
17,31 EUR 0,41 EUR 2,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Roivant Sciences-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Roivant Sciences-Papier letztlich bei 11,20 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 892,857 Roivant Sciences-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Roivant Sciences-Aktie auf 20,29 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18.116,07 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 81,16 Prozent.

Der Roivant Sciences-Wert an der Börse wurde auf 14,10 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

