NASDAQ Composite Index-Titel Roivant Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Roivant Sciences-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Lohnendes Roivant Sciences-Investment?

Vor Jahren Roivant Sciences-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Die Roivant Sciences-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Roivant Sciences-Papier letztlich bei 11,20 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 892,857 Roivant Sciences-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Roivant Sciences-Aktie auf 20,29 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18.116,07 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 81,16 Prozent.

Der Roivant Sciences-Wert an der Börse wurde auf 14,10 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net