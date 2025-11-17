NASDAQ Composite Index-Titel Roivant Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Roivant Sciences-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Die Roivant Sciences-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Roivant Sciences-Papier letztlich bei 11,20 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 892,857 Roivant Sciences-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Roivant Sciences-Aktie auf 20,29 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18.116,07 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 81,16 Prozent.
Der Roivant Sciences-Wert an der Börse wurde auf 14,10 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
