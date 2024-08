NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite legt zum Handelsende zu

Index-Performance

Der NASDAQ Composite zeigte am Montagabend eine positive Tendenz.

Am Montag steht der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich 1,39 Prozent im Plus bei 17.876,77 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,102 Prozent höher bei 17.649,74 Punkten in den Montagshandel, nach 17.631,72 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 17.877,44 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17.585,58 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 19.07.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 17.726,94 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, notierte der NASDAQ Composite bei 16.685,97 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, den Wert von 13.290,78 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2024 bereits um 21,07 Prozent zu. 18.671,07 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Bei 14.477,57 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell FreightCar America (+ 16,07 Prozent auf 5,89 USD), Innodata (+ 9,55 Prozent auf 18,69 USD), Forward Air (+ 8,83 Prozent auf 31,07 USD), United Therapeutics (+ 8,60 Prozent auf 348,58 USD) und Comtech Telecommunications (+ 6,88 Prozent auf 3,42 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Big 5 Sporting Goods (-7,29 Prozent auf 1,78 USD), inTest (-4,38 Prozent auf 6,98 USD), Taylor Devices (-4,03 Prozent auf 49,52 USD), VOXX International A (-3,85 Prozent auf 3,00 USD) und 1-800-FLOWERSCOM (-3,47 Prozent auf 9,19 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 57.553.456 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 3,113 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

Die Ebix-Aktie weist mit 0,03 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,46 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

