NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA wird am Vormittag ausgebremst

Die Aktie von NEL ASA gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 0,191 EUR.

Die NEL ASA-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:18 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 0,191 EUR. Die NEL ASA-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,191 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,192 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 227.031 NEL ASA-Aktien.

Bei einem Wert von 0,803 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.05.2024). Derzeit notiert die NEL ASA-Aktie damit 76,275 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,166 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die NEL ASA-Aktie mit einem Verlust von 12,808 Prozent wieder erreichen.

Nachdem NEL ASA seine Aktionäre 2024 mit 0,000 NOK beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 4,21 NOK an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NEL ASA am 30.04.2025. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 NOK ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei NEL ASA ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 NOK in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NEL ASA in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 59,88 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 155,34 Mio. NOK im Vergleich zu 387,20 Mio. NOK im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 16.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 13.05.2026.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass NEL ASA 2025 einen Verlust in Höhe von -0,295 NOK ausweisen wird.

