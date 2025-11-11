DAX23.962 ±0,0%Est505.691 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,26 -2,9%Nas23.527 +2,3%Bitcoin90.710 -1,0%Euro1,1575 +0,1%Öl64,49 +0,7%Gold4.141 +0,6%
Kursentwicklung

NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Dienstagmittag mit Kursabschlägen

11.11.25 12:04 Uhr

11.11.25 12:04 Uhr
Die Aktie von NEL ASA gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die NEL ASA-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 0,236 EUR abwärts.

NEL ASA
0,23 EUR -0,00 EUR -1,43%
Die NEL ASA-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 12:00 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 0,236 EUR. Der Kurs der NEL ASA-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,230 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 0,238 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.123.297 NEL ASA-Aktien.

Bei 0,334 EUR markierte der Titel am 12.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NEL ASA-Aktie mit einem Kursplus von 41,363 Prozent wieder erreichen. Am 07.03.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,166 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NEL ASA-Aktie derzeit noch 29,678 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten NEL ASA-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die NEL ASA-Aktie bei 3,24 NOK.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NEL ASA am 29.10.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,05 NOK. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,07 NOK ebenfalls auf diesem Niveau. Im abgelaufenen Quartal hat NEL ASA 303,37 Mio. NOK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 17,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 365,90 Mio. NOK umgesetzt worden.

Am 04.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von NEL ASA veröffentlicht werden.

Laut Analysten dürfte NEL ASA im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,290 NOK einfahren.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sashkin/stock.adobe.com

Analysen zu NEL ASA

DatumRatingAnalyst
30.09.2025NEL ASA HoldJefferies & Company Inc.
28.04.2025NEL ASA Sector PerformRBC Capital Markets
12.03.2025NEL ASA Market-PerformBernstein Research
14.01.2025NEL ASA Market-PerformBernstein Research
13.01.2025NEL ASA Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
22.10.2024NEL ASA OutperformRBC Capital Markets
16.10.2024NEL ASA OutperformRBC Capital Markets
15.10.2024NEL ASA OutperformRBC Capital Markets
01.10.2024NEL ASA BuyGoldman Sachs Group Inc.
01.10.2024NEL ASA OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
30.09.2025NEL ASA HoldJefferies & Company Inc.
28.04.2025NEL ASA Sector PerformRBC Capital Markets
12.03.2025NEL ASA Market-PerformBernstein Research
14.01.2025NEL ASA Market-PerformBernstein Research
13.01.2025NEL ASA Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
11.11.2024NEL ASA UnderperformJefferies & Company Inc.
18.07.2024NEL ASA SellUBS AG
16.07.2024NEL ASA SellUBS AG
04.03.2024NEL ASA SellUBS AG
28.02.2024NEL ASA SellUBS AG

