NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA steigt am Nachmittag stark

NEL ASA im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von NEL ASA. Die NEL ASA-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 9,2 Prozent auf 0,233 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von NEL ASA nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 16:07 Uhr 9,2 Prozent auf 0,233 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die NEL ASA-Aktie bei 0,234 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,214 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 10.998.665 NEL ASA-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.11.2024 bei 0,338 EUR. Der derzeitige Kurs der NEL ASA-Aktie liegt somit 31,028 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2025 (0,166 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,835 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass NEL ASA-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK rechnen können. Im Vorjahr schüttete NEL ASA 0,000 NOK aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 3,24 NOK an.

Am 29.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,05 NOK ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei NEL ASA ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,07 NOK in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 303,37 Mio. NOK – eine Minderung von 17,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 365,90 Mio. NOK eingefahren.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von NEL ASA wird am 04.03.2026 gerechnet.

Laut Analysten dürfte NEL ASA im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,224 NOK einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

NEL-Aktie auf Höhenflug: Großauftrag lässt Aktienkurs explodieren

NEL ASA-Aktie schließt in Rot: Wasserstoffkonzern grenzt Verluste ein - Umsatz rückläufig

NEL ASA-Aktie weiter im Sinkflug - Anleger bleiben zurückhaltend