NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Freitagnachmittag im Bärenmodus

Die Aktie von NEL ASA gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NEL ASA-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 5,0 Prozent auf 0,209 EUR.

Um 16:07 Uhr fiel die NEL ASA-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 5,0 Prozent auf 0,209 EUR ab. Im Tief verlor die NEL ASA-Aktie bis auf 0,204 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,220 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 6.978.604 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

Am 07.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,350 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 67,577 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NEL ASA-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,166 EUR ab. Der derzeitige Kurs der NEL ASA-Aktie liegt somit 25,707 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Im Vorjahr erhielten NEL ASA-Aktionäre 0,000 NOK je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die NEL ASA-Aktie bei 3,24 NOK.

Am 29.10.2025 legte NEL ASA die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,05 NOK erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,07 NOK je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 303,37 Mio. NOK – das entspricht einem Abschlag von 17,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 365,90 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 04.03.2026 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass NEL ASA 2026 einen Verlust in Höhe von -0,224 NOK ausweisen wird.

