DAX23.558 -0,7%Est505.570 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,57 -2,9%Nas22.684 -1,6%Bitcoin86.694 -1,2%Euro1,1582 +0,3%Öl63,54 -0,1%Gold3.992 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Take Two 914508 Palantir A2QA4J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 NEL ASA A0B733 Amazon 906866 SAP 716460 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt -- US-Börsen tiefer -- Musk mit Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT wächst weiter -- EVOTEC, Canopy Growth, Rheinmetall, Daimler Truck, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
KRONES-Aktie im Höhenflug: KRONES mit starkem Auftragseingang - Marge unter Erwartungen KRONES-Aktie im Höhenflug: KRONES mit starkem Auftragseingang - Marge unter Erwartungen
Hot Stocks heute: DAX schmiert ab - Deutsche Börse Group ist attraktiv bewertet  Hot Stocks heute: DAX schmiert ab - Deutsche Börse Group ist attraktiv bewertet 
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Deine Meinung zählt! Nimm an unserer Umfrage teil und hilf uns finanzen.net für Dich zu verbessern. Zur Umfrage
Notierung im Fokus

NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Freitagnachmittag im Bärenmodus

07.11.25 16:08 Uhr
NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Freitagnachmittag im Bärenmodus

Die Aktie von NEL ASA gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NEL ASA-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 5,0 Prozent auf 0,209 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NEL ASA
0,22 EUR 0,00 EUR 0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 16:07 Uhr fiel die NEL ASA-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 5,0 Prozent auf 0,209 EUR ab. Im Tief verlor die NEL ASA-Aktie bis auf 0,204 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,220 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 6.978.604 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

Am 07.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,350 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 67,577 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NEL ASA-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,166 EUR ab. Der derzeitige Kurs der NEL ASA-Aktie liegt somit 25,707 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Im Vorjahr erhielten NEL ASA-Aktionäre 0,000 NOK je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die NEL ASA-Aktie bei 3,24 NOK.

Am 29.10.2025 legte NEL ASA die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,05 NOK erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,07 NOK je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 303,37 Mio. NOK – das entspricht einem Abschlag von 17,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 365,90 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 04.03.2026 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass NEL ASA 2026 einen Verlust in Höhe von -0,224 NOK ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

NEL-Aktie auf Höhenflug: Großauftrag lässt Aktienkurs explodieren

NEL ASA-Aktie schließt in Rot: Wasserstoffkonzern grenzt Verluste ein - Umsatz rückläufig

NEL ASA-Aktie weiter im Sinkflug - Anleger bleiben zurückhaltend

Ausgewählte Hebelprodukte auf NEL ASA

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NEL ASA

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Sashkin/stock.adobe.com

Nachrichten zu NEL ASA

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NEL ASA

DatumRatingAnalyst
30.09.2025NEL ASA HoldJefferies & Company Inc.
28.04.2025NEL ASA Sector PerformRBC Capital Markets
12.03.2025NEL ASA Market-PerformBernstein Research
14.01.2025NEL ASA Market-PerformBernstein Research
13.01.2025NEL ASA Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
22.10.2024NEL ASA OutperformRBC Capital Markets
16.10.2024NEL ASA OutperformRBC Capital Markets
15.10.2024NEL ASA OutperformRBC Capital Markets
01.10.2024NEL ASA BuyGoldman Sachs Group Inc.
01.10.2024NEL ASA OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
30.09.2025NEL ASA HoldJefferies & Company Inc.
28.04.2025NEL ASA Sector PerformRBC Capital Markets
12.03.2025NEL ASA Market-PerformBernstein Research
14.01.2025NEL ASA Market-PerformBernstein Research
13.01.2025NEL ASA Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
11.11.2024NEL ASA UnderperformJefferies & Company Inc.
18.07.2024NEL ASA SellUBS AG
16.07.2024NEL ASA SellUBS AG
04.03.2024NEL ASA SellUBS AG
28.02.2024NEL ASA SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NEL ASA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen