NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Freitagnachmittag im Bärenmodus
Die Aktie von NEL ASA gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NEL ASA-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 5,0 Prozent auf 0,209 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 16:07 Uhr fiel die NEL ASA-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 5,0 Prozent auf 0,209 EUR ab. Im Tief verlor die NEL ASA-Aktie bis auf 0,204 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,220 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 6.978.604 NEL ASA-Aktien den Besitzer.
Am 07.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,350 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 67,577 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NEL ASA-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,166 EUR ab. Der derzeitige Kurs der NEL ASA-Aktie liegt somit 25,707 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Im Vorjahr erhielten NEL ASA-Aktionäre 0,000 NOK je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die NEL ASA-Aktie bei 3,24 NOK.
Am 29.10.2025 legte NEL ASA die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,05 NOK erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,07 NOK je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 303,37 Mio. NOK – das entspricht einem Abschlag von 17,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 365,90 Mio. NOK erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 04.03.2026 erwartet.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass NEL ASA 2026 einen Verlust in Höhe von -0,224 NOK ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie
NEL-Aktie auf Höhenflug: Großauftrag lässt Aktienkurs explodieren
NEL ASA-Aktie schließt in Rot: Wasserstoffkonzern grenzt Verluste ein - Umsatz rückläufig
NEL ASA-Aktie weiter im Sinkflug - Anleger bleiben zurückhaltend
Ausgewählte Hebelprodukte auf NEL ASA
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NEL ASA
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Sashkin/stock.adobe.com
Nachrichten zu NEL ASA
Analysen zu NEL ASA
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|NEL ASA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.2025
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.03.2025
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
|14.01.2025
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.2025
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2024
|NEL ASA Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.2024
|NEL ASA Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.2024
|NEL ASA Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.2024
|NEL ASA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.2024
|NEL ASA Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|NEL ASA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.2025
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.03.2025
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
|14.01.2025
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.2025
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.11.2024
|NEL ASA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.07.2024
|NEL ASA Sell
|UBS AG
|16.07.2024
|NEL ASA Sell
|UBS AG
|04.03.2024
|NEL ASA Sell
|UBS AG
|28.02.2024
|NEL ASA Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NEL ASA nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen