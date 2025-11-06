NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Hausse bei NEL ASA am Mittag

DAX24.023 -0,1%Est505.663 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,96 -2,8%Nas23.500 +0,7%Bitcoin89.538 -0,9%Euro1,1515 +0,2%Öl63,89 +0,5%Gold4.010 +0,8%
Kurs der NEL ASA

06.11.25 12:04 Uhr
Die Aktie von NEL ASA gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die NEL ASA-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 10,9 Prozent auf 0,219 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NEL ASA
0,23 EUR 0,03 EUR 13,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die NEL ASA-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:03 Uhr in Grün und gewann 10,9 Prozent auf 0,219 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die NEL ASA-Aktie bei 0,230 EUR. Bei 0,198 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 13.850.954 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 0,359 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.11.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 63,777 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NEL ASA-Aktie. Bei 0,166 EUR fiel das Papier am 07.03.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 24,224 Prozent könnte die NEL ASA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem NEL ASA seine Aktionäre 2024 mit 0,000 NOK beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 3,24 NOK je NEL ASA-Aktie an.

NEL ASA veröffentlichte am 29.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie lag bei -0,05 NOK. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,07 NOK je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 17,09 Prozent zurück. Hier wurden 303,37 Mio. NOK gegenüber 365,90 Mio. NOK im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 04.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,290 NOK je NEL ASA-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

NEL ASA-Aktie schließt in Rot: Wasserstoffkonzern grenzt Verluste ein - Umsatz rückläufig

NEL ASA-Aktie weiter im Sinkflug - Anleger bleiben zurückhaltend

NEL ASA-Aktie unter Druck: Wasserstoffsektor bleibt von Unsicherheit geprägt

Bildquellen: Anusorn Nakdee / Shutterstock.com

