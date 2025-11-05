NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Vormittag mit Kurseinbußen

Kursverlauf

Die Aktie von NEL ASA gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NEL ASA-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 4,2 Prozent im Minus bei 0,180 EUR.

Um 09:21 Uhr fiel die NEL ASA-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 4,2 Prozent auf 0,180 EUR ab. Bei 0,180 EUR markierte die NEL ASA-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 0,185 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 1.249.408 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.11.2024 bei 0,370 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 105,330 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 0,166 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,773 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Im Vorjahr erhielten NEL ASA-Aktionäre 0,000 NOK je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 3,24 NOK für die NEL ASA-Aktie.

Am 29.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,05 NOK vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,07 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NEL ASA in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 17,09 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 303,37 Mio. NOK. Im Vorjahresviertel waren 365,90 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

NEL ASA wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,290 NOK je NEL ASA-Aktie.

