DAX klar unter 24.000er-Marke -- Nikkei schließt tiefrot -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- Fresenius hebt Prognose an -- BMW steigert Betriebsgewinn -- AMD, Rivian, DroneShield im Fokus
Tron: So lukrativ wäre ein Investment von vor 1 Jahr gewesen
So viel hätten Anleger an einem Binance Coin-Investment von vor 1 Jahr verdient
NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Vormittag mit Kurseinbußen

05.11.25 09:23 Uhr
Die Aktie von NEL ASA gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NEL ASA-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 4,2 Prozent im Minus bei 0,180 EUR.

Um 09:21 Uhr fiel die NEL ASA-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 4,2 Prozent auf 0,180 EUR ab. Bei 0,180 EUR markierte die NEL ASA-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 0,185 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 1.249.408 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.11.2024 bei 0,370 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 105,330 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 0,166 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,773 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Im Vorjahr erhielten NEL ASA-Aktionäre 0,000 NOK je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 3,24 NOK für die NEL ASA-Aktie.

Am 29.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,05 NOK vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,07 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NEL ASA in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 17,09 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 303,37 Mio. NOK. Im Vorjahresviertel waren 365,90 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

NEL ASA wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,290 NOK je NEL ASA-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

Bildquellen: SmirkDingo/stock.adobe.com

Nachrichten zu NEL ASA

DatumMeistgelesen
Analysen zu NEL ASA

DatumRatingAnalyst
30.09.2025NEL ASA HoldJefferies & Company Inc.
28.04.2025NEL ASA Sector PerformRBC Capital Markets
12.03.2025NEL ASA Market-PerformBernstein Research
14.01.2025NEL ASA Market-PerformBernstein Research
13.01.2025NEL ASA Sector PerformRBC Capital Markets
