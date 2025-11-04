NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA wird am Mittag ausgebremst

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von NEL ASA gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die NEL ASA-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 0,190 EUR.

Um 11:58 Uhr ging es für die NEL ASA-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 0,190 EUR. Das Tagestief markierte die NEL ASA-Aktie bei 0,187 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,191 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.983.488 NEL ASA-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.11.2024 bei 0,370 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 94,632 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 07.03.2025 Kursverluste bis auf 0,166 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NEL ASA-Aktie derzeit noch 12,579 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 NOK ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 NOK. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 3,24 NOK.

Am 29.10.2025 legte NEL ASA die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,05 NOK ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei NEL ASA ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,07 NOK in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 17,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 303,37 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum waren 365,90 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.03.2026 veröffentlicht.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem NEL ASA-Verlust in Höhe von -0,290 NOK je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

NEL ASA-Aktie schließt in Rot: Wasserstoffkonzern grenzt Verluste ein - Umsatz rückläufig

NEL ASA-Aktie weiter im Sinkflug - Anleger bleiben zurückhaltend

NEL ASA-Aktie unter Druck: Wasserstoffsektor bleibt von Unsicherheit geprägt