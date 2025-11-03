DAX24.157 +0,8%Est505.693 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,73 -1,2%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.355 -2,7%Euro1,1516 -0,2%Öl64,68 -0,6%Gold3.998 -0,1%
NEL ASA im Fokus

NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Vormittag billiger

03.11.25 09:22 Uhr
NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Vormittag billiger

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von NEL ASA. Das Papier von NEL ASA befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 1,1 Prozent auf 0,190 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NEL ASA
0,19 EUR -0,00 EUR -2,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der NEL ASA-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 09:21 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 0,190 EUR. Bei 0,190 EUR markierte die NEL ASA-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,193 EUR. Der Tagesumsatz der NEL ASA-Aktie belief sich zuletzt auf 200.884 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.11.2024 bei 0,370 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NEL ASA-Aktie mit einem Kursplus von 94,223 Prozent wieder erreichen. Am 07.03.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,166 EUR. Abschläge von 12,763 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für NEL ASA-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 NOK, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 NOK belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 3,24 NOK an.

NEL ASA veröffentlichte am 29.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie lag bei -0,05 NOK. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,07 NOK je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 17,09 Prozent auf 303,37 Mio. NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 365,90 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Die NEL ASA-Bilanz für Q4 2025 wird am 04.03.2026 erwartet.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,289 NOK je NEL ASA-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu NEL ASA

DatumRatingAnalyst
30.09.2025NEL ASA HoldJefferies & Company Inc.
28.04.2025NEL ASA Sector PerformRBC Capital Markets
12.03.2025NEL ASA Market-PerformBernstein Research
14.01.2025NEL ASA Market-PerformBernstein Research
13.01.2025NEL ASA Sector PerformRBC Capital Markets
