NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Montagmittag verlustreich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von NEL ASA. Die NEL ASA-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 0,190 EUR nach.

Die NEL ASA-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:00 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 0,190 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die NEL ASA-Aktie bis auf 0,190 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,193 EUR. Bisher wurden heute 2.021.979 NEL ASA-Aktien gehandelt.

Am 05.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 0,370 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der NEL ASA-Aktie ist somit 94,325 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.03.2025 bei 0,166 EUR. Mit Abgaben von 12,717 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK an NEL ASA-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 NOK. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 3,24 NOK je NEL ASA-Aktie aus.

NEL ASA veröffentlichte am 29.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. NEL ASA hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,05 NOK vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,07 NOK je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 17,09 Prozent auf 303,37 Mio. NOK. Im Vorjahresviertel hatte NEL ASA 365,90 Mio. NOK umgesetzt.

Am 04.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem NEL ASA-Verlust in Höhe von -0,289 NOK je Aktie aus.

