NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA verliert am Montagnachmittag
Die Aktie von NEL ASA gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die NEL ASA-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 2,5 Prozent auf 0,188 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die NEL ASA-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 16:07 Uhr 2,5 Prozent im Minus bei 0,188 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die NEL ASA-Aktie bis auf 0,187 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,193 EUR. Bisher wurden heute 4.276.115 NEL ASA-Aktien gehandelt.
Bei 0,370 EUR markierte der Titel am 05.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NEL ASA-Aktie 97,122 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,166 EUR ab. Der derzeitige Kurs der NEL ASA-Aktie liegt somit 12,944 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 0,000 NOK im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 NOK je NEL ASA-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die NEL ASA-Aktie bei 3,24 NOK.
NEL ASA veröffentlichte am 29.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,05 NOK erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,07 NOK je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 303,37 Mio. NOK, gegenüber 365,90 Mio. NOK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 17,09 Prozent präsentiert.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte NEL ASA am 04.03.2026 vorlegen.
Analysten gehen davon aus, dass NEL ASA 2025 einen Verlust in Höhe von -0,289 NOK je Aktie ausweisen dürften.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie
NEL ASA-Aktie schließt in Rot: Wasserstoffkonzern grenzt Verluste ein - Umsatz rückläufig
NEL ASA-Aktie weiter im Sinkflug - Anleger bleiben zurückhaltend
NEL ASA-Aktie unter Druck: Wasserstoffsektor bleibt von Unsicherheit geprägt
Ausgewählte Hebelprodukte auf NEL ASA
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NEL ASA
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: SmirkDingo/stock.adobe.com
Nachrichten zu NEL ASA
Analysen zu NEL ASA
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|NEL ASA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.2025
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.03.2025
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
|14.01.2025
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.2025
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2024
|NEL ASA Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.2024
|NEL ASA Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.2024
|NEL ASA Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.2024
|NEL ASA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.2024
|NEL ASA Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|NEL ASA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.2025
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.03.2025
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
|14.01.2025
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.2025
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.11.2024
|NEL ASA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.07.2024
|NEL ASA Sell
|UBS AG
|16.07.2024
|NEL ASA Sell
|UBS AG
|04.03.2024
|NEL ASA Sell
|UBS AG
|28.02.2024
|NEL ASA Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NEL ASA nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen