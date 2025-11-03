DAX24.157 +0,8%Est505.681 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,61 -1,9%Nas23.822 +0,4%Bitcoin93.036 -3,0%Euro1,1514 -0,2%Öl64,38 -1,1%Gold4.017 +0,4%
NEL ASA Aktie

NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA verliert am Montagnachmittag

03.11.25 16:08 Uhr
NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA verliert am Montagnachmittag

Die Aktie von NEL ASA gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die NEL ASA-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 2,5 Prozent auf 0,188 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NEL ASA
0,19 EUR -0,00 EUR -2,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die NEL ASA-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 16:07 Uhr 2,5 Prozent im Minus bei 0,188 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die NEL ASA-Aktie bis auf 0,187 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,193 EUR. Bisher wurden heute 4.276.115 NEL ASA-Aktien gehandelt.

Bei 0,370 EUR markierte der Titel am 05.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NEL ASA-Aktie 97,122 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,166 EUR ab. Der derzeitige Kurs der NEL ASA-Aktie liegt somit 12,944 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 NOK im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 NOK je NEL ASA-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die NEL ASA-Aktie bei 3,24 NOK.

NEL ASA veröffentlichte am 29.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,05 NOK erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,07 NOK je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 303,37 Mio. NOK, gegenüber 365,90 Mio. NOK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 17,09 Prozent präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte NEL ASA am 04.03.2026 vorlegen.

Analysten gehen davon aus, dass NEL ASA 2025 einen Verlust in Höhe von -0,289 NOK je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

NEL ASA-Aktie schließt in Rot: Wasserstoffkonzern grenzt Verluste ein - Umsatz rückläufig

NEL ASA-Aktie weiter im Sinkflug - Anleger bleiben zurückhaltend

NEL ASA-Aktie unter Druck: Wasserstoffsektor bleibt von Unsicherheit geprägt

Bildquellen: SmirkDingo/stock.adobe.com

Analysen zu NEL ASA

DatumRatingAnalyst
30.09.2025NEL ASA HoldJefferies & Company Inc.
28.04.2025NEL ASA Sector PerformRBC Capital Markets
12.03.2025NEL ASA Market-PerformBernstein Research
14.01.2025NEL ASA Market-PerformBernstein Research
13.01.2025NEL ASA Sector PerformRBC Capital Markets
