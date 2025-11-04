DAX23.790 -1,4%Est505.607 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,08 -0,9%Nas23.835 +0,5%Bitcoin90.271 -2,4%Euro1,1517 ±-0,0%Öl63,97 -1,3%Gold3.998 -0,1%
NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Vormittag mit Abschlägen

04.11.25 09:23 Uhr

04.11.25 09:23 Uhr
Die Aktie von NEL ASA gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von NEL ASA gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,5 Prozent auf 0,190 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NEL ASA
0,19 EUR 0,00 EUR 0,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von NEL ASA befand sich um 09:20 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 1,5 Prozent auf 0,190 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte NEL ASA-Aktie bei 0,187 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,191 EUR. Bisher wurden heute 637.538 NEL ASA-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,370 EUR) erklomm das Papier am 05.11.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 94,632 Prozent könnte die NEL ASA-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 0,166 EUR fiel das Papier am 07.03.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NEL ASA-Aktie 14,389 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 NOK, nach 0,000 NOK im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 3,24 NOK je NEL ASA-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte NEL ASA am 29.10.2025 vor. NEL ASA hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,05 NOK vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,07 NOK je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz lag bei 303,37 Mio. NOK – das entspricht einem Abschlag von 17,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 365,90 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

NEL ASA dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,290 NOK je Aktie in den NEL ASA-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

Bildquellen: Anusorn Nakdee / Shutterstock.com

Nachrichten zu NEL ASA

DatumMeistgelesen
Analysen zu NEL ASA

DatumRatingAnalyst
30.09.2025NEL ASA HoldJefferies & Company Inc.
28.04.2025NEL ASA Sector PerformRBC Capital Markets
12.03.2025NEL ASA Market-PerformBernstein Research
14.01.2025NEL ASA Market-PerformBernstein Research
13.01.2025NEL ASA Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
22.10.2024NEL ASA OutperformRBC Capital Markets
16.10.2024NEL ASA OutperformRBC Capital Markets
15.10.2024NEL ASA OutperformRBC Capital Markets
01.10.2024NEL ASA BuyGoldman Sachs Group Inc.
01.10.2024NEL ASA OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
30.09.2025NEL ASA HoldJefferies & Company Inc.
28.04.2025NEL ASA Sector PerformRBC Capital Markets
12.03.2025NEL ASA Market-PerformBernstein Research
14.01.2025NEL ASA Market-PerformBernstein Research
13.01.2025NEL ASA Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
11.11.2024NEL ASA UnderperformJefferies & Company Inc.
18.07.2024NEL ASA SellUBS AG
16.07.2024NEL ASA SellUBS AG
04.03.2024NEL ASA SellUBS AG
28.02.2024NEL ASA SellUBS AG

