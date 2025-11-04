NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Nachmittag massiv unter Druck

Blick auf NEL ASA-Kurs

Die Aktie von NEL ASA gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 5,7 Prozent auf 0,182 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von NEL ASA nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 16:07 Uhr 5,7 Prozent auf 0,182 EUR. Im Tief verlor die NEL ASA-Aktie bis auf 0,181 EUR. Mit einem Wert von 0,191 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 7.099.412 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

Am 05.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,370 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NEL ASA-Aktie 103,299 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2025 bei 0,166 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NEL ASA-Aktie 8,686 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten NEL ASA-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 3,24 NOK.

NEL ASA gewährte am 29.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,05 NOK. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,07 NOK ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig standen 303,37 Mio. NOK in den Büchern – ein Minus von 17,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NEL ASA 365,90 Mio. NOK erwirtschaftet hatte.

NEL ASA wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 vorlegen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,290 NOK je NEL ASA-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

