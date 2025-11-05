NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Anleger schicken NEL ASA am Mittwochmittag ins Minus

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von NEL ASA. Das Papier von NEL ASA gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,2 Prozent auf 0,182 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 12:04 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 3,2 Prozent auf 0,182 EUR. Die NEL ASA-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,179 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,185 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 9.331.740 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 0,370 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2024). Der aktuelle Kurs der NEL ASA-Aktie ist somit 103,299 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.03.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,166 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 8,686 Prozent würde die NEL ASA-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 NOK ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 NOK. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 3,24 NOK aus.

NEL ASA gewährte am 29.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,05 NOK je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte NEL ASA ebenfalls -0,07 NOK je Aktie eingebüßt. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 17,09 Prozent zurück. Hier wurden 303,37 Mio. NOK gegenüber 365,90 Mio. NOK im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 04.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,290 NOK je NEL ASA-Aktie.

