NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA fällt am Nachmittag
Die Aktie von NEL ASA gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von NEL ASA befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 1,0 Prozent auf 0,186 EUR ab.
Die NEL ASA-Aktie gab im Tradegate-Handel um 16:06 Uhr um 1,0 Prozent auf 0,186 EUR nach. Die NEL ASA-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,179 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 0,185 EUR. Zuletzt wechselten 11.219.591 NEL ASA-Aktien den Besitzer.
Bei 0,370 EUR erreichte der Titel am 05.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NEL ASA-Aktie mit einem Kursplus von 98,817 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2025 bei 0,166 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 10,699 Prozent könnte die NEL ASA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 NOK, nach 0,000 NOK im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 3,24 NOK je NEL ASA-Aktie an.
NEL ASA gewährte am 29.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,05 NOK. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,07 NOK je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 303,37 Mio. NOK – das entspricht einem Abschlag von 17,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 365,90 Mio. NOK erwirtschaftet worden.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 04.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,290 NOK je NEL ASA-Aktie.
Nachrichten zu NEL ASA
Analysen zu NEL ASA
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|NEL ASA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.2025
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.03.2025
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
|14.01.2025
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.2025
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2024
|NEL ASA Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.2024
|NEL ASA Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.2024
|NEL ASA Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.2024
|NEL ASA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.2024
|NEL ASA Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.11.2024
|NEL ASA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.07.2024
|NEL ASA Sell
|UBS AG
|16.07.2024
|NEL ASA Sell
|UBS AG
|04.03.2024
|NEL ASA Sell
|UBS AG
|28.02.2024
|NEL ASA Sell
|UBS AG
