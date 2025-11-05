DAX24.087 +0,6%Est505.678 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,08 +2,2%Nas23.510 +0,7%Bitcoin90.130 +1,9%Euro1,1478 -0,1%Öl64,18 -0,3%Gold3.982 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T RENK RENK73 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX höher - über 24.000er-Marke -- US-Börsen fester -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- BMW steigert Gewinn -- Allianz, Amazon, Aurora Cannabis, Rüstungsaktien, AMD, DroneShield im Fokus
Top News
Ausblick: Lucid Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: Lucid Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: SoundHound AI gewährt Anlegern Blick in die Bücher Ausblick: SoundHound AI gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Webkonferenz: Investmentausblick von Dr. Jan Ehrhardt & Stefan Breintner - Jetzt anmelden
Kursentwicklung im Fokus

NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA fällt am Nachmittag

05.11.25 16:08 Uhr
NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA fällt am Nachmittag

Die Aktie von NEL ASA gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von NEL ASA befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 1,0 Prozent auf 0,186 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NEL ASA
0,18 EUR -0,00 EUR -0,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die NEL ASA-Aktie gab im Tradegate-Handel um 16:06 Uhr um 1,0 Prozent auf 0,186 EUR nach. Die NEL ASA-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,179 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 0,185 EUR. Zuletzt wechselten 11.219.591 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

Bei 0,370 EUR erreichte der Titel am 05.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NEL ASA-Aktie mit einem Kursplus von 98,817 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2025 bei 0,166 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 10,699 Prozent könnte die NEL ASA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 NOK, nach 0,000 NOK im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 3,24 NOK je NEL ASA-Aktie an.

NEL ASA gewährte am 29.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,05 NOK. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,07 NOK je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 303,37 Mio. NOK – das entspricht einem Abschlag von 17,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 365,90 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 04.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,290 NOK je NEL ASA-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

NEL ASA-Aktie schließt in Rot: Wasserstoffkonzern grenzt Verluste ein - Umsatz rückläufig

NEL ASA-Aktie weiter im Sinkflug - Anleger bleiben zurückhaltend

NEL ASA-Aktie unter Druck: Wasserstoffsektor bleibt von Unsicherheit geprägt

Ausgewählte Hebelprodukte auf NEL ASA

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NEL ASA

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Sashkin/stock.adobe.com

Nachrichten zu NEL ASA

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NEL ASA

DatumRatingAnalyst
30.09.2025NEL ASA HoldJefferies & Company Inc.
28.04.2025NEL ASA Sector PerformRBC Capital Markets
12.03.2025NEL ASA Market-PerformBernstein Research
14.01.2025NEL ASA Market-PerformBernstein Research
13.01.2025NEL ASA Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
22.10.2024NEL ASA OutperformRBC Capital Markets
16.10.2024NEL ASA OutperformRBC Capital Markets
15.10.2024NEL ASA OutperformRBC Capital Markets
01.10.2024NEL ASA BuyGoldman Sachs Group Inc.
01.10.2024NEL ASA OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
30.09.2025NEL ASA HoldJefferies & Company Inc.
28.04.2025NEL ASA Sector PerformRBC Capital Markets
12.03.2025NEL ASA Market-PerformBernstein Research
14.01.2025NEL ASA Market-PerformBernstein Research
13.01.2025NEL ASA Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
11.11.2024NEL ASA UnderperformJefferies & Company Inc.
18.07.2024NEL ASA SellUBS AG
16.07.2024NEL ASA SellUBS AG
04.03.2024NEL ASA SellUBS AG
28.02.2024NEL ASA SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NEL ASA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen