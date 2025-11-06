NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA springt am Vormittag hoch

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von NEL ASA. Die Aktionäre schickten das Papier von NEL ASA nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 7,4 Prozent auf 0,212 EUR.

Die Aktie legte um 09:21 Uhr in der Tradegate-Sitzung 7,4 Prozent auf 0,212 EUR zu. Bei 0,214 EUR erreichte die NEL ASA-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 0,198 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der NEL ASA-Aktie belief sich zuletzt auf 3.564.587 Aktien.

Am 06.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 0,359 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 69,021 Prozent könnte die NEL ASA-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 0,166 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2025). Der aktuelle Kurs der NEL ASA-Aktie ist somit 21,798 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass NEL ASA-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK rechnen können. Im Vorjahr schüttete NEL ASA 0,000 NOK aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 3,24 NOK je NEL ASA-Aktie aus.

Am 29.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,05 NOK je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte NEL ASA ebenfalls -0,07 NOK je Aktie eingebüßt. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 17,09 Prozent zurück. Hier wurden 303,37 Mio. NOK gegenüber 365,90 Mio. NOK im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2026 terminiert.

Laut Analysten dürfte NEL ASA im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,290 NOK einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

NEL ASA-Aktie schließt in Rot: Wasserstoffkonzern grenzt Verluste ein - Umsatz rückläufig

NEL ASA-Aktie weiter im Sinkflug - Anleger bleiben zurückhaltend

NEL ASA-Aktie unter Druck: Wasserstoffsektor bleibt von Unsicherheit geprägt