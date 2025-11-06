DAX23.744 -1,3%Est505.613 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,38 -6,8%Nas23.069 -1,8%Bitcoin87.516 -3,2%Euro1,1540 +0,4%Öl63,09 -0,7%Gold3.979 ±-0,0%
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000er-Marke: DAX letztlich tiefrot -- Rheinmetall mit starker Bilanz -- Celsius, D-Wave, Moderna, NVIDIA, Commerzbank, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid im Fokus
NEL-Aktie auf Höhenflug: Großauftrag lässt Aktienkurs explodieren
NEL-Aktie auf Höhenflug: Großauftrag lässt Aktienkurs explodieren NEL-Aktie auf Höhenflug: Großauftrag lässt Aktienkurs explodieren
Profil
Aktienentwicklung

NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA zieht am Donnerstagnachmittag deutlich an

06.11.25 16:08 Uhr
06.11.25 16:08 Uhr

NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA zieht am Donnerstagnachmittag deutlich an

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von NEL ASA. Die Aktionäre schickten das Papier von NEL ASA nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 10,5 Prozent auf 0,218 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NEL ASA
0,21 EUR 0,01 EUR 5,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von NEL ASA nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 16:07 Uhr 10,5 Prozent auf 0,218 EUR. Zwischenzeitlich stieg die NEL ASA-Aktie sogar auf 0,230 EUR. Mit einem Wert von 0,198 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via Tradegate 20.640.069 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

Am 06.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,359 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NEL ASA-Aktie 64,377 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2025 (0,166 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die NEL ASA-Aktie 31,487 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Im Vorjahr erhielten NEL ASA-Aktionäre 0,000 NOK je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 3,24 NOK.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte NEL ASA am 29.10.2025. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,05 NOK erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,07 NOK je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 303,37 Mio. NOK in den Büchern – ein Minus von 17,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NEL ASA 365,90 Mio. NOK erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 04.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,290 NOK je NEL ASA-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Bildquellen: Anusorn Nakdee / Shutterstock.com

