NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA zieht am Donnerstagnachmittag deutlich an

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von NEL ASA. Die Aktionäre schickten das Papier von NEL ASA nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 10,5 Prozent auf 0,218 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von NEL ASA nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 16:07 Uhr 10,5 Prozent auf 0,218 EUR. Zwischenzeitlich stieg die NEL ASA-Aktie sogar auf 0,230 EUR. Mit einem Wert von 0,198 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via Tradegate 20.640.069 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

Am 06.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,359 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NEL ASA-Aktie 64,377 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2025 (0,166 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die NEL ASA-Aktie 31,487 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Im Vorjahr erhielten NEL ASA-Aktionäre 0,000 NOK je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 3,24 NOK.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte NEL ASA am 29.10.2025. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,05 NOK erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,07 NOK je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 303,37 Mio. NOK in den Büchern – ein Minus von 17,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NEL ASA 365,90 Mio. NOK erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 04.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,290 NOK je NEL ASA-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

NEL ASA-Aktie schließt in Rot: Wasserstoffkonzern grenzt Verluste ein - Umsatz rückläufig

NEL ASA-Aktie weiter im Sinkflug - Anleger bleiben zurückhaltend

NEL ASA-Aktie unter Druck: Wasserstoffsektor bleibt von Unsicherheit geprägt