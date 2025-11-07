NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Vormittag mit Aufschlag
Die Aktie von NEL ASA gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 0,224 EUR zu.
Die Aktie legte um 09:21 Uhr in der Tradegate-Sitzung 2,0 Prozent auf 0,224 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die NEL ASA-Aktie bisher bei 0,226 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,220 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.153.634 NEL ASA-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,350 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.11.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 56,066 Prozent. Am 07.03.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,166 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der NEL ASA-Aktie liegt somit 34,979 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2024 0,000 NOK an NEL ASA-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 NOK aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 3,24 NOK.
NEL ASA gewährte am 29.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,05 NOK. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,07 NOK ebenfalls auf diesem Niveau. NEL ASA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 303,37 Mio. NOK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 17,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 365,90 Mio. NOK erwirtschaftet worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte NEL ASA am 04.03.2026 vorlegen.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem NEL ASA-Verlust in Höhe von -0,224 NOK je Aktie aus.
NEL-Aktie auf Höhenflug: Großauftrag lässt Aktienkurs explodieren
NEL ASA-Aktie schließt in Rot: Wasserstoffkonzern grenzt Verluste ein - Umsatz rückläufig
NEL ASA-Aktie weiter im Sinkflug - Anleger bleiben zurückhaltend
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|NEL ASA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.2025
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.03.2025
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
|14.01.2025
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.2025
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
