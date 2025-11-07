NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA büßt am Mittag ein

Aktie im Blick

Die Aktie von NEL ASA gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NEL ASA-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 3,7 Prozent auf 0,212 EUR ab.

Die NEL ASA-Aktie wies um 12:02 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 3,7 Prozent auf 0,212 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der NEL ASA-Aktie ging bis auf 0,210 EUR. Mit einem Wert von 0,220 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 4.563.204 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

Am 07.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 0,350 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 65,359 Prozent könnte die NEL ASA-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.03.2025 bei 0,166 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die NEL ASA-Aktie mit einem Verlust von 21,503 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten NEL ASA-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 NOK. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 3,24 NOK.

NEL ASA ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,05 NOK je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte NEL ASA ebenfalls -0,07 NOK je Aktie eingebüßt. NEL ASA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 303,37 Mio. NOK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 17,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 365,90 Mio. NOK erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte NEL ASA am 04.03.2026 präsentieren.

In der NEL ASA-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,224 NOK je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

