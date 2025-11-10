NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA legt am Montagvormittag zu

NEL ASA im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von NEL ASA. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 4,7 Prozent auf 0,224 EUR zu.

Um 09:22 Uhr wies die NEL ASA-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 4,7 Prozent auf 0,224 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die NEL ASA-Aktie bisher bei 0,224 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,214 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.180.708 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

Bei 0,338 EUR erreichte der Titel am 08.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 51,206 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NEL ASA-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 07.03.2025 Kursverluste bis auf 0,166 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 25,782 Prozent könnte die NEL ASA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 NOK an NEL ASA-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 NOK aus. Das durchschnittliche Kursziel der NEL ASA-Aktie wird bei 3,24 NOK angegeben.

NEL ASA ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,05 NOK erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,07 NOK je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 17,09 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 303,37 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 365,90 Mio. NOK US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.03.2026 veröffentlicht.

In der NEL ASA-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,224 NOK je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

