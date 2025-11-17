NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA gibt am Vormittag nach

Aktie im Blick

Die Aktie von NEL ASA gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die NEL ASA-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 0,206 EUR abwärts.

Die NEL ASA-Aktie musste um 09:15 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 0,206 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die NEL ASA-Aktie bis auf 0,202 EUR. Bei 0,205 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der NEL ASA-Aktie belief sich zuletzt auf 583.555 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,334 EUR) erklomm das Papier am 12.03.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 62,245 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NEL ASA-Aktie. Am 07.03.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,166 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 19,291 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem NEL ASA seine Aktionäre 2024 mit 0,000 NOK beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 3,24 NOK an.

NEL ASA gewährte am 29.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,05 NOK. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,07 NOK ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 17,09 Prozent auf 303,37 Mio. NOK. Im Vorjahresviertel hatte NEL ASA 365,90 Mio. NOK umgesetzt.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.03.2026 veröffentlicht.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,290 NOK je NEL ASA-Aktie in den Büchern stehen.

