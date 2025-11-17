NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA verliert am Nachmittag

Kursverlauf

Die Aktie von NEL ASA gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NEL ASA-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 2,3 Prozent auf 0,202 EUR ab.

Die NEL ASA-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 16:05 Uhr 2,3 Prozent im Minus bei 0,202 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die NEL ASA-Aktie bis auf 0,201 EUR. Bei 0,205 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.538.957 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.03.2025 bei 0,334 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NEL ASA-Aktie somit 39,443 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2025 auf bis zu 0,166 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der NEL ASA-Aktie liegt somit 21,734 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im Vorjahr hatte NEL ASA 0,000 NOK je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 3,24 NOK für die NEL ASA-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NEL ASA am 29.10.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,05 NOK je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte NEL ASA ebenfalls -0,07 NOK je Aktie eingebüßt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NEL ASA in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 17,09 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 303,37 Mio. NOK. Im Vorjahresviertel waren 365,90 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte NEL ASA am 04.03.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NEL ASA einen Verlust von -0,290 NOK je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

