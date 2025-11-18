NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA wird am Dienstagmittag ausgebremst

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von NEL ASA. Die NEL ASA-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 0,202 EUR.

Die NEL ASA-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 12:01 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 0,202 EUR. Die NEL ASA-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,197 EUR ab. Bei 0,203 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via Tradegate 2.206.259 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

Am 12.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,334 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NEL ASA-Aktie somit 39,443 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,166 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der NEL ASA-Aktie ist somit 17,854 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für NEL ASA-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 NOK ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der NEL ASA-Aktie wird bei 3,24 NOK angegeben.

NEL ASA veröffentlichte am 29.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,05 NOK je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte NEL ASA ebenfalls -0,07 NOK je Aktie eingebüßt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NEL ASA in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 17,09 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 303,37 Mio. NOK. Im Vorjahresviertel waren 365,90 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

NEL ASA wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,290 NOK je NEL ASA-Aktie.

Redaktion finanzen.net

