Heute im Fokus
DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen in Rot -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Rüstungsaktien, Airbus, Novo Nordisk, Xpeng, Highland, im Fokus
Top News
NVIDIA, Microsoft & Co.: Diese Aktien hielt die Deutsche Bank im 3. Quartal 2025
Nach Aktienverkauf von Top-Managern: Sind institutionelle Anleger von der DroneShield-Aktie jetzt abgeschreckt?
Aktienkurs aktuell

NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Anleger schicken NEL ASA am Dienstagvormittag ins Minus

18.11.25 09:22 Uhr
NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Anleger schicken NEL ASA am Dienstagvormittag ins Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von NEL ASA. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 3,3 Prozent auf 0,198 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NEL ASA
0,20 EUR -0,00 EUR -0,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die NEL ASA-Aktie notierte um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 3,3 Prozent auf 0,198 EUR. Die NEL ASA-Aktie sank bis auf 0,198 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,203 EUR. Bisher wurden via Tradegate 1.046.013 NEL ASA-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 0,334 EUR erreichte der Titel am 12.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NEL ASA-Aktie derzeit noch 68,551 Prozent Luft nach oben. Am 07.03.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,166 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,153 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

NEL ASA-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 NOK belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 3,24 NOK an.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NEL ASA am 29.10.2025. NEL ASA hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,05 NOK vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,07 NOK je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Im abgelaufenen Quartal hat NEL ASA 303,37 Mio. NOK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 17,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 365,90 Mio. NOK umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 04.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,290 NOK je NEL ASA-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

Cavendish Hydrogen-Aktie schwächer: NEL ASA-Tochter mit Umsatzknick und größerem Verlust

NEL-Aktie zieht kräftig an: Neue Kooperation mit GreenH für Wasserstoffprojekte

NEL-Aktie auf Höhenflug: Großauftrag lässt Aktienkurs explodieren

Bildquellen: Anusorn/stock.adobe.com

Nachrichten zu NEL ASA

DatumMeistgelesen
Analysen zu NEL ASA

DatumRatingAnalyst
30.09.2025NEL ASA HoldJefferies & Company Inc.
28.04.2025NEL ASA Sector PerformRBC Capital Markets
12.03.2025NEL ASA Market-PerformBernstein Research
14.01.2025NEL ASA Market-PerformBernstein Research
13.01.2025NEL ASA Sector PerformRBC Capital Markets
