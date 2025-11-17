DAX23.715 -0,7%Est505.647 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,93 +2,4%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.222 +1,1%Euro1,1598 -0,2%Öl64,38 +0,1%Gold4.076 -0,1%
Kurs der NEL ASA

17.11.25 12:04 Uhr
NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Montagmittag mit Verlusten

Die Aktie von NEL ASA gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NEL ASA-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 1,4 Prozent auf 0,204 EUR ab.

Die NEL ASA-Aktie musste um 11:58 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 0,204 EUR abwärts. In der Spitze büßte die NEL ASA-Aktie bis auf 0,201 EUR ein. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,205 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 1.075.699 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.03.2025 bei 0,334 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NEL ASA-Aktie 63,676 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2025 auf bis zu 0,166 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,578 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NEL ASA-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten NEL ASA-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 NOK. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 3,24 NOK für die NEL ASA-Aktie.

NEL ASA ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,05 NOK. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,07 NOK je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 17,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 365,90 Mio. NOK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 303,37 Mio. NOK.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte NEL ASA am 04.03.2026 vorlegen.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,290 NOK je NEL ASA-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu NEL ASA

DatumRatingAnalyst
30.09.2025NEL ASA HoldJefferies & Company Inc.
28.04.2025NEL ASA Sector PerformRBC Capital Markets
12.03.2025NEL ASA Market-PerformBernstein Research
14.01.2025NEL ASA Market-PerformBernstein Research
13.01.2025NEL ASA Sector PerformRBC Capital Markets
