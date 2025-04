NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Bären lasten am Nachmittag auf NEL ASA

Kursverlauf

Die Aktie von NEL ASA gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die NEL ASA-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 5,6 Prozent bei 0,189 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von NEL ASA nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 16:07 Uhr 5,6 Prozent auf 0,189 EUR. In der Spitze büßte die NEL ASA-Aktie bis auf 0,184 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,195 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten NEL ASA-Aktien beläuft sich auf 7.750.333 Stück.

Am 29.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,803 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 325,061 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.03.2025 bei 0,166 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,070 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für NEL ASA-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 NOK, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 NOK belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 4,21 NOK je NEL ASA-Aktie aus.

Am 26.02.2025 lud NEL ASA zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 NOK je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte NEL ASA ebenfalls -0,01 NOK je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 415,56 Mio. NOK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 387,20 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 16.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 13.05.2026 wird NEL ASA schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Laut Analysten dürfte NEL ASA im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,266 NOK einfahren.

