Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE verteuert sich am Vormittag

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Nemetschek SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 119,20 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Nemetschek SE-Papiere um 09:06 Uhr 2,5 Prozent. Bei 119,40 EUR erreichte die Nemetschek SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 118,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 8.844 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (125,50 EUR) erklomm das Papier am 18.02.2025. Mit einem Zuwachs von 5,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 03.05.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 79,55 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,26 Prozent.

Nemetschek SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,626 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 112,33 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Nemetschek SE am 14.03.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,45 EUR, nach 0,37 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 29,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 290,89 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 223,95 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.07.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 06.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,81 EUR je Aktie in den Nemetschek SE-Büchern.

