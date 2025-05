Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Nachmittag freundlich

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Nemetschek SE zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Nemetschek SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 120,00 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 120,00 EUR zu. Bei 120,60 EUR markierte die Nemetschek SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 118,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 9.092 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Am 12.05.2025 markierte das Papier bei 126,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 5,00 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 80,10 EUR am 06.08.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,25 Prozent.

Zuletzt erhielten Nemetschek SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,622 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 113,67 EUR je Nemetschek SE-Aktie an.

Am 30.04.2025 hat Nemetschek SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 EUR gegenüber 0,37 EUR im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Nemetschek SE 282,81 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 26,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 223,95 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Nemetschek SE am 31.07.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,81 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

