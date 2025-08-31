Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE tendiert am Nachmittag tiefer

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 3,3 Prozent auf 113,80 EUR ab.

Die Nemetschek SE-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,3 Prozent auf 113,80 EUR. Der Kurs der Nemetschek SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 113,10 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 117,50 EUR. Der Tagesumsatz der Nemetschek SE-Aktie belief sich zuletzt auf 32.910 Aktien.

Am 11.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 138,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,70 Prozent hinzugewinnen. Am 07.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 86,60 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 23,90 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Nemetschek SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,617 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nemetschek SE 0,550 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 122,39 EUR je Nemetschek SE-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nemetschek SE am 31.07.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,45 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,36 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 290,03 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 227,69 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Nemetschek SE am 05.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 22.10.2026 dürfte Nemetschek SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Nemetschek SE-Gewinn in Höhe von 1,89 EUR je Aktie aus.

