Kurs der Nemetschek SE

Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE legt am Freitagvormittag zu

03.10.25 09:27 Uhr
Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE legt am Freitagvormittag zu

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Nemetschek SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,7 Prozent auf 113,10 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nemetschek SE
112,70 EUR 3,00 EUR 2,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Nemetschek SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 2,7 Prozent auf 113,10 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 113,30 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 113,00 EUR. Bisher wurden heute 9.272 Nemetschek SE-Aktien gehandelt.

Am 11.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 138,50 EUR an. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 22,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (88,90 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nemetschek SE-Aktie 21,40 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Nemetschek SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,620 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 122,94 EUR je Nemetschek SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Nemetschek SE am 31.07.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,45 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Nemetschek SE 290,03 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 27,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 227,69 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Nemetschek SE am 05.11.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 22.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,89 EUR je Nemetschek SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Nachrichten zu Nemetschek SE

Analysen zu Nemetschek SE

DatumRatingAnalyst
08:01Nemetschek SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.2025Nemetschek SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.09.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.09.2025Nemetschek SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.09.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
