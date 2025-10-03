DAX24.400 -0,1%Est505.650 +0,1%MSCI World4.335 +0,2%Top 10 Crypto16,59 +0,8%Nas22.844 +0,4%Bitcoin102.595 -0,2%Euro1,1737 +0,1%Öl64,50 +0,3%Gold3.855 ±-0,0%
So entwickelt sich Nemetschek SE

Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE präsentiert sich am Freitagmittag stärker

03.10.25 12:07 Uhr
Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE präsentiert sich am Freitagmittag stärker

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Nemetschek SE. Das Papier von Nemetschek SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 111,60 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nemetschek SE
112,70 EUR 3,00 EUR 2,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Nemetschek SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:39 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 111,60 EUR. Im Tageshoch stieg die Nemetschek SE-Aktie bis auf 113,70 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 113,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 31.666 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Am 11.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 138,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,10 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 88,90 EUR. Abschläge von 20,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Nemetschek SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,620 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nemetschek SE 0,550 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 122,94 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nemetschek SE am 31.07.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,45 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,36 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 290,03 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 227,69 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 22.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Nemetschek SE.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,89 EUR je Nemetschek SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor 5 Jahren eingebracht

Nemetschek SE-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

TecDAX-Papier Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nemetschek SE von vor 3 Jahren abgeworfen

Nachrichten zu Nemetschek SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu Nemetschek SE

DatumRatingAnalyst
08:01Nemetschek SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.2025Nemetschek SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.09.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.09.2025Nemetschek SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.09.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
