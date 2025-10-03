DAX24.461 +0,2%Est505.654 +0,2%MSCI World4.335 +0,2%Top 10 Crypto16,55 +0,5%Nas22.844 +0,4%Bitcoin102.160 -0,6%Euro1,1738 +0,2%Öl64,88 +0,9%Gold3.861 +0,1%
AKTIE IM FOKUS: Kaufempfehlung treibt Nemetschek an 200-Tage-Linie

03.10.25 10:30 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Nemetschek SE
112,70 EUR 3,00 EUR 2,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Procore Technologies Inc Registered Shs
61,00 EUR 1,00 EUR 1,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Trimble Navigation
68,42 EUR 0,22 EUR 0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Nemetschek (Nemetschek SE) sind am Freitag nach einer Kaufempfehlung um mehr als 3 Prozent angesprungen. An der exponentiellen 200-Tage-Linie ebbte der Schwung der Papiere des Bausoftwarekonzerns bei 113,70 Euro jedoch zunächst ab.

Wer­bung

Berenberg-Analyst Nay Soe Naing äußerte sich optimistisch über die gesamte Branche. Neben Nemetschek empfahl er auch die Aktien der US-Unternehmen Trimble (Procore Technologies) und Procore Technologies zum Kauf.

KI sei ihr "Freund, kein Gegner", so der Experte. Das deutsche Milliardenprogramm zur Verbesserung der Infrastruktur biete enormes Potenzial für die Branche - wenn auch eher langfristig.

Nemetschek-Aktien traut er 125 Euro zu. Damit kämen sie zumindest wieder in den Dunstkreis ihres Rekords vom August bei 138,50 Euro./ag/men

In eigener Sache

Übrigens: Procore Technologies und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

