Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Nemetschek SE. Das Papier von Nemetschek SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 110,20 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 110,20 EUR. Bei 110,40 EUR markierte die Nemetschek SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 108,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 30.953 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Am 11.08.2025 markierte das Papier bei 138,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 88,90 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 19,33 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,620 EUR. Im Vorjahr erhielten Nemetschek SE-Aktionäre 0,550 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nemetschek SE-Aktie bei 122,06 EUR.

Am 31.07.2025 hat Nemetschek SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,45 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nemetschek SE 0,36 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 290,03 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 27,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 227,69 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert. Am 22.10.2026 wird Nemetschek SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Nemetschek SE ein EPS in Höhe von 1,89 EUR in den Büchern stehen haben wird.

