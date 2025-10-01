DAX24.084 +0,9%Est505.577 +0,8%MSCI World4.310 +0,1%Top 10 Crypto16,13 +1,8%Nas22.653 ±-0,0%Bitcoin99.861 +2,8%Euro1,1745 +0,1%Öl65,51 -2,3%Gold3.873 +0,4%
Profil
Kursentwicklung

Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Nachmittag mit Verlusten

01.10.25 16:09 Uhr
Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Nachmittag mit Verlusten

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 108,90 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nemetschek SE
108,40 EUR -0,20 EUR -0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:51 Uhr fiel die Nemetschek SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 108,90 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nemetschek SE-Aktie bisher bei 108,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 109,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 19.531 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 138,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.08.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nemetschek SE-Aktie. Bei 88,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 18,37 Prozent würde die Nemetschek SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR an Nemetschek SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,620 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 122,06 EUR für die Nemetschek SE-Aktie.

Am 31.07.2025 äußerte sich Nemetschek SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,45 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,36 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 27,38 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 290,03 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 227,69 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 22.10.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,89 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Analysen zu Nemetschek SE

DatumRatingAnalyst
11:51Nemetschek SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.09.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.09.2025Nemetschek SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.09.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Nemetschek SE VerkaufenDZ BANK
