DAX23.709 -0,2%ESt505.493 -0,3%Top 10 Crypto15,65 -1,6%Dow46.316 +0,2%Nas22.591 +0,5%Bitcoin96.695 -0,8%Euro1,1752 +0,2%Öl67,18 -0,7%Gold3.820 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Alibaba A117ME BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Commerzbank CBK100 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown droht: DAX leichter -- Asiens Börsen uneins -- Lufthansa-Piloten vor Urabstimmung -- Continental sieht Chance auf DAX-Verbleib trotz Abspaltung -- Rüstungsaktien, Etsy, Wolfspeed im Fokus
Top News
Verbraucher aufgepasst - Neuerungen und Gesetze: Das ändert sich ab Oktober 2025 Verbraucher aufgepasst - Neuerungen und Gesetze: Das ändert sich ab Oktober 2025
Vor drohendem US-Shutdown: Wieso DAX-Anleger so zurückhaltend agieren Vor drohendem US-Shutdown: Wieso DAX-Anleger so zurückhaltend agieren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!
Aktie im Blick

Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Vormittag mit Einbußen

30.09.25 09:26 Uhr
Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Vormittag mit Einbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 108,90 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nemetschek SE
108,60 EUR -0,10 EUR -0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,4 Prozent auf 108,90 EUR. Im Tief verlor die Nemetschek SE-Aktie bis auf 108,90 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 109,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 677 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Am 11.08.2025 markierte das Papier bei 138,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nemetschek SE-Aktie 27,18 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 88,90 EUR am 07.04.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 18,37 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,621 EUR, nach 0,550 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 122,39 EUR.

Nemetschek SE ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,45 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,36 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nemetschek SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 290,03 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 227,69 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert. Am 22.10.2026 wird Nemetschek SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Nemetschek SE-Gewinn in Höhe von 1,89 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

TecDAX-Papier Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nemetschek SE von vor 3 Jahren abgeworfen

TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor einem Jahr abgeworfen

TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nemetschek SE-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nemetschek

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nemetschek

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Nemetschek Group

Nachrichten zu Nemetschek SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Nemetschek SE

DatumRatingAnalyst
25.09.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.09.2025Nemetschek SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.09.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Nemetschek SE VerkaufenDZ BANK
06.08.2025Nemetschek SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Nemetschek SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
01.08.2025Nemetschek SE AddBaader Bank
31.07.2025Nemetschek SE AddBaader Bank
24.07.2025Nemetschek SE AddBaader Bank
22.07.2025Nemetschek SE AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
23.09.2025Nemetschek SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2025Nemetschek SE NeutralUBS AG
04.08.2025Nemetschek SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2025Nemetschek SE HoldDeutsche Bank AG
31.07.2025Nemetschek SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
25.09.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Nemetschek SE VerkaufenDZ BANK
01.08.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nemetschek SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen