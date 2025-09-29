Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Vormittag mit Einbußen

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 108,90 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,4 Prozent auf 108,90 EUR. Im Tief verlor die Nemetschek SE-Aktie bis auf 108,90 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 109,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 677 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Am 11.08.2025 markierte das Papier bei 138,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nemetschek SE-Aktie 27,18 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 88,90 EUR am 07.04.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 18,37 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,621 EUR, nach 0,550 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 122,39 EUR.

Nemetschek SE ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,45 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,36 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nemetschek SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 290,03 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 227,69 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert. Am 22.10.2026 wird Nemetschek SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Nemetschek SE-Gewinn in Höhe von 1,89 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

