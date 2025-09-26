Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE zeigt sich am Mittag fester

Blick auf Nemetschek SE-Kurs

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 108,70 EUR.

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von Nemetschek SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 108,70 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 109,10 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 108,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10.821 Nemetschek SE-Aktien.

Bei 138,50 EUR erreichte der Titel am 11.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 88,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,22 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Nemetschek SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,621 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nemetschek SE 0,550 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 122,39 EUR.

Nemetschek SE gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,45 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nemetschek SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,36 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 290,03 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 27,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 227,69 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Nemetschek SE am 05.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 22.10.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nemetschek SE-Aktie in Höhe von 1,89 EUR im Jahr 2025 aus.

