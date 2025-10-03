Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE präsentiert sich am Nachmittag stärker

So entwickelt sich Nemetschek SE

Die Aktie von Nemetschek SE zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Nemetschek SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 110,50 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:50 Uhr 0,4 Prozent auf 110,50 EUR. Bei 113,70 EUR erreichte die Nemetschek SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 113,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 51.320 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.08.2025 bei 138,50 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,34 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 88,90 EUR am 07.04.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,55 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,550 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,620 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 122,94 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Nemetschek SE am 31.07.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,45 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,36 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 290,03 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 27,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nemetschek SE einen Umsatz von 227,69 Mio. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Nemetschek SE am 05.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 22.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Nemetschek SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,89 EUR fest.

