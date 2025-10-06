Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Nachmittag leichter
Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Nemetschek SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 110,40 EUR.
Die Nemetschek SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:50 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 110,40 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 110,20 EUR. Mit einem Wert von 111,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 26.207 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.
Bei 138,50 EUR markierte der Titel am 11.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 25,45 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 88,90 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 19,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nach 0,550 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,620 EUR je Nemetschek SE-Aktie. Analysten bewerten die Nemetschek SE-Aktie im Durchschnitt mit 122,94 EUR.
Am 31.07.2025 hat Nemetschek SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,45 EUR gegenüber 0,36 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Nemetschek SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 290,03 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 27,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 227,69 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 22.10.2026.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,89 EUR je Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.10.2025
|Nemetschek SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.2025
|Nemetschek SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.2025
|Nemetschek SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.2025
|Nemetschek SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.2025
|Nemetschek SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.10.2025
|Nemetschek SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.2025
|Nemetschek SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.2025
|Nemetschek SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.08.2025
|Nemetschek SE Add
|Baader Bank
|31.07.2025
|Nemetschek SE Add
|Baader Bank
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.09.2025
|Nemetschek SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.2025
|Nemetschek SE Neutral
|UBS AG
|04.08.2025
|Nemetschek SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.2025
|Nemetschek SE Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.2025
|Nemetschek SE Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.09.2025
|Nemetschek SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.2025
|Nemetschek SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Nemetschek SE Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.2025
|Nemetschek SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.2025
|Nemetschek SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
