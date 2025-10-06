Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE fällt am Mittag

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 110,60 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 110,60 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 110,20 EUR. Bei 111,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Nemetschek SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 13.812 Stück gehandelt.

Am 11.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 138,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 88,90 EUR. Mit Abgaben von 19,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,550 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,620 EUR je Nemetschek SE-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 122,94 EUR für die Nemetschek SE-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Nemetschek SE am 31.07.2025. Das EPS wurde auf 0,45 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,36 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 290,03 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 227,69 Mio. EUR umgesetzt.

Nemetschek SE wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Nemetschek SE rechnen Experten am 22.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Nemetschek SE ein EPS in Höhe von 1,89 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Berenberg hebt Kursziel für Nemetschek und empfiehlt Kauf - Aktie zieht deutlich an

TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor 5 Jahren eingebracht

Nemetschek SE-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats